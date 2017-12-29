Приглашение двух незнакомцев закончилось для великолучанки смертью

В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в нанесении ножевых ранений троим потерпевшим, одна из которых скончалась. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в региональном управлении СК России.

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство двух лиц.

По версии следствия, в ночь на 19 мая 2017 года потерпевшая, поссорившись с сожителем, пригласила к себе домой в Великих Луках двух незнакомцев, после чего стала употреблять с ними спиртные напитки. Когда наступило позднее время, и она попросила мужчин покинуть ее жилище, обвиняемый, восприняв это как оскорбление, схватил нож и нанес ей не менее 8 ударов в область головы, шеи, туловища и конечностей, от которых она скончалась.

На крики потерпевшей выбежала сперва ее несовершеннолетняя дочь, которая закрыла собою мать и также получила не менее 6 ножевых ранений в область расположения жизненно важных органов, а затем сожитель потерпевшей, которому было нанесено не менее 4 ударов ножом, в результате чего ему был причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

Опасаясь задержания сопротивляющимися родственниками убитой потерпевшей, предполагаемый злоумышленник скрылся с места преступления.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Псковский областной суд для рассмотрения по существу.

Источник: Псковская Лента Новостей