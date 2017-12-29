10 лет проведет в колонии пскович, сбывший 1,36 грамма амфетамина

Пскович осужден к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима за незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УВД России по Псковской области, Следственной частью Следственного управления областного УМВД в суд было направлено уголовное дело по обвинению гражданина в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Проведенным по делу расследованием установлено, что обвиняемый, находясь около кафе по улице Юбилейной в Пскове, из корыстных побуждений незаконно сбыл амфетамин общей массой 1,36 грамма, что, согласно действующему законодательству, относится к категории крупного размера психотропных веществ. В результате проведенного полицией оперативно-розыскного мероприятия данный наркотик был изъят из незаконного оборота.

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело и проведено расследование. Теперь свой вердикт вынес и суд.

Источник: Псковская Лента Новостей