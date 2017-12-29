10 лет проведет в колонии пскович, сбывший 1,36 грамма амфетамина

Политика
Ведерников принял участие в совещании по обеспечению безопасности под председательством полпреда Беглова
Фестивали
Из-за Международных Ганзейских дней фестиваль «Крещендо» в Пскове в 2019 году могут перенести на лето8
Краеведение
ЖКХ
Елена Полонская: Муниципальные предприятия Пскова нужно поднять с колен и заставить их работать в полном объеме33
Экономика
Правительство РФ должно до 1 марта 2018 года определиться с ограничением ставок по кредитам банков регионам
Общественный транспорт
По поручению заместителя губернатора в ГППО «Псковпассажиравтотранс» проходит внеочередной инструктаж по вопросам безопасности
Можно ли добавить еще один автобус №3 в 23 часа по выходным? - в «Псковпассажиравтотрансе» ответили на вопросы радиослушателей «Эха Москвы в Пскове»5