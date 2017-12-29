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Любителей спиртного и гаджетов задержали росгвардейцы в Пскове и Великих Луках

30.12.2017 11:33 ПЛН, Псков

Любителей спиртного и гаджетов задержали росгвардейцы в Пскове и Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служб отдела Росгвардии по Псковской области, в Великих Луках находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из салона связи на проспекте Ленина в Великих Луках неизвестный мужчина открыто похитил мобильный телефон стоимостью 9000 рублей и скрылся.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии получили от продавца приметы подозреваемого и организовали поисковые мероприятия. В результате гражданин была задержан и передан сотрудникам полиции. Похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, подозреваемого в краже из магазина. Находившейся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте - поступил сигнал «Тревога».

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 36-летнего псковича, который похитил из магазина спиртные напитки. В ходе разбирательства установлено, что в 2017 году подозреваемый уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение. В соответствии с действующим законодательством, за повторное правонарушение он будет привлечен к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей



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