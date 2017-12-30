16 лет проведет в колонии гражданин Литвы за неудачную попытку сбыта гашиша в Печорском районе

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Литовской Республики, обвиняемого в совершении двух преступлений на территории Печорского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе расследования установлено, что обвиняемый – директор литовской фирмы 1972 года рождения - и двое неустановленных лиц, находясь в одной из зарубежных стран, из корыстных побуждений вступили в преступный сговор между собой, незаконно приобрели наркотическое средство и совершили его перемещение в Российскую Федерацию.

Обвиняемый 17 ноября 2016 года на большегрузном автомобиле с прицепом, перевозя в нем гашиш, пересек Государственную границу Российской Федерации с Эстонской Республикой и въехал на территорию таможенного поста МАПП «Шумилкино» Псковской таможни. Тем самым он незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС имеющееся в его транспортном средстве наркотическое средство.

Однако довести до конца свой преступный умысел, направленный на сбыт гашиша в особо крупном размере неустановленному в ходе следствия лицу в Санкт-Петербурге, обвиняемый не смог. В результате таможенного осмотра его автомобиля наркотики были обнаружены и изъяты.

По результатам расследования фигуранту предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 статьи 229.1, ч. 3 статьи 30, ч. 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. За совершение данных преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы и до 20 лет лишения свободы соответственно. Следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области уголовное дело по окончании расследования было направлено в суд.

Псковским областным судом в отношении фигуранта вынесен обвинительный приговор, который вступил в законную силу. Гражданин осужден к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Источник: Псковская Лента Новостей