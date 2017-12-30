34-летнюю воровку спиртного задержали сотрудники Росгвардии в Пскове

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал женщину, которая совершила хищение из магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на улице Яна Фабрициуса совершена кража.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 34-летнюю гражданку, которая похитила из магазина спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана полицейским.

Источник: Псковская Лента Новостей