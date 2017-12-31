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В новогоднюю ночь в Великих Луках горела дача

01.01.2018 09:37 ПЛН, Псков

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в Великих Луках. Как сообщили Пcковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области в 20:15 31 декабря 2017 года поступило сообщение о возгорании дачного дома по адресу Великие Луки, Урочище Сигорице, СНТ «Спартак Вильня». Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 8 человек. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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