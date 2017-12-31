В новогоднюю ночь в Великих Луках горела дача

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2018 году?

Однозначно - к лучшему. Это будет год побед и успехов

Настраиваюсь на позитив - но рассчитываю только на себя

Верю властям: сохранится стабильность и продолжится развитие

Надеюсь на улучшения после президентских и губернаторских выборов

Жду чудес. Россия выиграет ЧМ по футболу, а Псков перед Ганзой-2019 превратят в конфетку

Ничего особо не изменится. Что было - то и будет

Жизнь становится все тяжелее - ничего хорошего не жду

Опасаюсь усугубления экономического кризиса

Боюсь роста напряженности и терактов

Затрудняюсь ответить







