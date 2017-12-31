В Гдовском районе сбили пешехода, а в Пустошке столкнулись две легковушки

В 20:42 31 декабря 2017 года поступило сообщение о ДТП по адресу поселок Пустошка, улица Советская с участием двух автомобилей. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

Позднее, 03:40 1 января 2018 года в Гдовском районе, Полновская волости, в деревне Партизанская легковой автомобиль совершил наезд на пешехода. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Напоминаем, что телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.

Источник: Псковская Лента Новостей