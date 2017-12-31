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В Гдовском районе сбили пешехода, а в Пустошке столкнулись две легковушки

01.01.2018 12:05 ПЛН, Псков

В 20:42 31 декабря 2017 года поступило сообщение о ДТП по адресу  поселок Пустошка, улица Советская  с участием  двух автомобилей. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

Позднее, 03:40 1 января 2018 года в Гдовском районе, Полновская волости, в деревне Партизанская  легковой автомобиль совершил наезд на пешехода. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Напоминаем, что телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.

Источник: Псковская Лента Новостей



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