В Великих Луках и Новосокольническом районе задержаны нетрезвые водители-«рецидивисты»

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в городе Великие Луки и Новосокольническом районе установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения.

Как сообщает пресс-служба МВД по Псковской области, в городе Великие Луки на проспекте Гагарина дорожные полицейские остановили автомобиль Chevrolet Aveo, которым управлял находившийся в состоянии алкогольного опьянения 28-летний мужчина.

А в Новосокольническом районе на 17-м км автодороги Великие Луки-Новосокольники полицейскими был остановлен автомобиль Opel Vectra, водитель которого тоже находился в состоянии опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей