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В Великих Луках и Новосокольническом районе задержаны нетрезвые водители-«рецидивисты»

01.01.2018 14:40 ПЛН, Псков

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в городе Великие Луки и Новосокольническом районе установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения.

Как сообщает пресс-служба МВД по Псковской области, в  городе Великие Луки на проспекте Гагарина дорожные полицейские остановили автомобиль Chevrolet Aveo, которым управлял находившийся в состоянии алкогольного опьянения 28-летний мужчина. 

А в Новосокольническом районе на 17-м км автодороги Великие Луки-Новосокольники полицейскими был остановлен автомобиль Opel Vectra, водитель которого тоже находился в состоянии опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей



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