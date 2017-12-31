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В деревне Церковище Усвятского района горел жилой дом

01.01.2018 16:50 ПЛН, Псков

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области в 10:00 1 января 2018 года поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу Усвятский район, Церковищенская волость, деревня Церковище. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

Напоминаем, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.

Источник: Псковская Лента Новостей



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