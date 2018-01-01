Сегодня: Вторник, 02 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Итоги первого года в ГД Европа Плюс бьет рекорды Распродажа в STRAZA Топ-3 зимней обуви Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей Надежность, подтвержденная национальным регулятором «Глэдис» поздравляет псковичей с Новым годом и Рождеством Лучшая интерьерная печать в Пскове Обзор техносферы В рубль не верят Выборы: холодильник против телевизора 100 псковских миллионеров
Суд отказал в аресте Олега Брячака

Суд отказал в аресте Олега Брячака

Псковский городской суд отказал в аресте депутата Псковской городской Думы, лидера регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олега Брячака. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, меру пресечения...113



Жилые дома горели в Псковском и Порховском районах

02.01.2018 09:39 ПЛН, Псков

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожаров в Псковском и Порховском районах.
 
Как информирует Главное управление МЧС России ро региону, в 2:59 2 января поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу: Псковский район, Писковичская волость, д. Голубово, ул. Заречная. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек.
 
В 20:38 1 января поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу: Порховский район, Полонская волость, д. Бортниково. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2018 году?















Loading...


Голосование

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2018 году?















Календарь

«« 2018 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31