Жилые дома горели в Псковском и Порховском районах

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожаров в Псковском и Порховском районах.

Как информирует Главное управление МЧС России ро региону, в 2:59 2 января поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу: Псковский район, Писковичская волость, д. Голубово, ул. Заречная. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек.

В 20:38 1 января поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу: Порховский район, Полонская волость, д. Бортниково. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

Источник: Псковская Лента Новостей