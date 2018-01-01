Сотрудниками ДПС ГИБДД выявлен водитель, управлявший транспортным средством в нетрезвом состоянии

В Новосокольниках дорожной полицией установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Ночью 2 января на улице Октябрьская полицейские остановили автомобиль «ВАЗ-2105». Выяснилось, что легковушкой управлял 22-летний безработный местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей