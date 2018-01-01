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Сотрудниками ДПС ГИБДД выявлен водитель, управлявший транспортным средством в нетрезвом состоянии

02.01.2018 10:57 ПЛН, Псков

В Новосокольниках дорожной полицией установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
 
Ночью 2 января на улице Октябрьская полицейские остановили автомобиль «ВАЗ-2105». Выяснилось, что легковушкой управлял 22-летний безработный местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.
 
Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей



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