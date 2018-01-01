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Граждане Шри-Ланки пытались незаконно пересечь госграницу РФ в Псковской области

02.01.2018 11:12 ПЛН, Псков

Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы. Задержано двое иностранных граждан и гражданин Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.
 
«Потерпевший за несколько часов до Нового года крах замысел иностранцев ухода в страны Евросоюза произошел в районе н.п. Паниковичи Печорского района. Вечером 31 декабря пограничный наряд задержал двух граждан Шри-Ланки 1986 и 1993 годов рождения. К государственной границе их доставлял на автомобиле марки «LADA Granta» 29-летний гражданин Российской Федерации. 
 
 
В результате первичного опроса задержанных выяснилось, что наш соотечественник, выступивший в роли проводника, является жителем Опочецкого района, а злоумышленники рассказали, что прибыли в Псковскую область из г. Москвы и намеревались скрытно пересечь российско-эстонскую границу с целью убытия в страны Евросоюза.
 
 
За совершенное деяние все задержанные привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством.
Пограничное управление обращает внимание местных жителей на то, что за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, а также пособничество в совершении указанного преступления, УК РФ предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет, а за организацию незаконной миграции – на срок до 7 лет», - сообщили в Пограничном управлении.

Источник: Псковская Лента Новостей



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