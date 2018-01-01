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Четыре человека погибли в новогодние праздники на пожарах в Псковской области

02.01.2018 12:23 ПЛН, Псков

С 30 декабря 2017 года по 1 января 2018 года на территории Псковской области зарегистрировано 9 пожаров, на которых погибло 4 человека. Об этом сообщил  заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области Владимир Якунин, информирует Главное управление МЧС России по региону.
 
Основная доля пожаров происходит в жилом секторе. Причинами данных пожаров является человеческий фактор. Как правило, это не соблюдений элементарных требований пожарной безопасности в быту, будь то неисправное печное отопление, ветхая электропроводка или неосторожное обращение с огнём.
 
Происшествий по пиротехнике не зарегистрировано.
 
«Хочется обратиться ко всем гражданам, чтобы они соблюдали правила пожарной безопасности. Выполнение несложных требований безопасности при применении пиротехнических изделий, новогодних гирлянд, требований безопасности при организации и проведении праздничных мероприятий. Это поможет избежать пожаров, не допустить вреда Вашему здоровью, жизни, имуществу. Большая просьба обратить внимание на отопление: электрическое и печное, а также будьте осторожны с открытыми источниками огня. В случае возникновения пожара незамедлительно звоните по номерам телефонов экстренных оперативных служб: "01", "101" или "112"», - отметил Владимир Якунин.

Источник: Псковская Лента Новостей



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