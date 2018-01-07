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В Петербурге после массовой драки восемь человек попали в больницу

07.01.2018 19:43 ПЛН, Псков

В Санкт-Петербурге восемь человек госпитализированы с ранениями различной степени тяжести после массовой драки на Конюшенной площади 6 января. Полиция задержала двоих подозреваемых, сообщает региональная пресс-служба МВД.

В драке около дома №2 по Конюшенной площади, по данным «Фонтанки», участвовали около 20-и человек. Две компании молодых людей столкнулись вечером в субботу. Перепалка переросла в драку с ножом и травматическим пистолетом. В результате 24-летний житель Петербурга оказался в реанимации, в тяжелом состоянии в больнице лежит также 20-летний горожанин, еще один молодой человек 26-ти лет был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Остальные пострадавшие получили не столь серьезные увечья: сломанный нос, сотрясения, небольшие ранения, кого-то задело пулей.

В результате 7 января полиция задержала двоих подозреваемых. По данным агентства, это 19-летний дагестанец и 20-летний гражданин самопровозглашенной Луганской народной республики. Подозреваемых задержали на двое суток.

После драки полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью».

Источник: Псковская Лента Новостей



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