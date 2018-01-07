Сегодня: Понедельник, 08 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей «Глэдис» поздравляет псковичей с Новым годом и Рождеством Топ-3 зимней обуви Европа Плюс бьет рекорды Распродажа в STRAZA Надежность, подтвержденная национальным регулятором Найди Прасковью Молочкову 100 псковских миллионеров Обзор техносферы В рубль не верят Лучшая интерьерная печать в Пскове Выборы: холодильник против телевизора
Суд отказал в аресте Олега Брячака

Суд отказал в аресте Олега Брячака

Псковский городской суд отказал в аресте депутата Псковской городской Думы, лидера регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олега Брячака. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, меру пресечения...116



В Пскове продолжаются поиски пожилого мужчины, который ушел из дома и до сих пор не вернулся

07.01.2018 21:16 ПЛН, Псков

Родственники ищут пожилого псковича, который утром 5 января ушел из дома и до сих пор не вернулся. Как сообщается в объявлении, размещенном в социальной сети «Вконтакте», пропал Александр Николаевич Смирнов, 1931 года рождения.

«Сегодня с утра ушел из дома, район Четырех углов. Ходит очень плохо, обычно никогда один не выходит. Куда мог отправиться, даже не представляем. Ищем весь день. В больницах его тоже нет. Может где-то сидит, отказали ноги, а мы не можем найти», - написала внучка пропавшего.

Особые приметы: татуировка на правой кисти в виде якоря. Рост 165 см, худощавого телосложения, волосы короткие, седые. Нуждается в медицинской помощи. 

Всех, кто обладает какой-то информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112. 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 4 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2018 году?















Loading...


Голосование

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2018 году?















Календарь

«« 2018 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31