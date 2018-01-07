В Пскове продолжаются поиски пожилого мужчины, который ушел из дома и до сих пор не вернулся

Родственники ищут пожилого псковича, который утром 5 января ушел из дома и до сих пор не вернулся. Как сообщается в объявлении, размещенном в социальной сети «Вконтакте», пропал Александр Николаевич Смирнов, 1931 года рождения.

«Сегодня с утра ушел из дома, район Четырех углов. Ходит очень плохо, обычно никогда один не выходит. Куда мог отправиться, даже не представляем. Ищем весь день. В больницах его тоже нет. Может где-то сидит, отказали ноги, а мы не можем найти», - написала внучка пропавшего.

Особые приметы: татуировка на правой кисти в виде якоря. Рост 165 см, худощавого телосложения, волосы короткие, седые. Нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-то информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

Источник: Псковская Лента Новостей