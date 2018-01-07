Происшествия

Кражу медного кабеля раскрыли в Пскове

В Пскове полицией раскрыто ранее совершенное преступление, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-слжубе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 5 декабря 2017 года в областном центре из производственного помещения предприятия на улице Боровой путем проникновения через оконный проем была совершена кража более тридцати метров медного кабеля. Причиненный ущерб оставил около 20 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В результате проведенных сотрудниками 2-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову оперативно-розыскных мероприятий установлен гражданин, который подозревается в совершении данного преступления. Это – безработный, ранее судимый пскович, 1987 года рождения. Выяснилось, что похищенный кабель он сбыл в одном из пунктов приема металла.

В настоящее время в ходе расследования будет устанавливаться причастность подозреваемого и к другим подобным преступлениям.