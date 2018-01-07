Происшествия

За оскорбительное слово в адрес нового знакомого пскович поплатился жизнью

30 декабря 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении возле одного из домов на ул. Советской в Пскове тела 22-летнего мужчины с множественными ушибленными ранами головы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, по данному факту следственным отделом по городу Псков следственного управления Следственного комитета России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, к преступлению причастен новый знакомый потерпевшего, который 30 декабря 2017 года, в ответ на обидное слово, нанес ему множество ударов в область головы, в результате чего наступила смерть.

Изучение личности данного лица показало, что он отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение умышленных убийств и тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

Как сообщается в Телеграм-канале следственного управления, чтобы избежать уголовной ответственности за совершенное убийство, предполагаемый злоумышленник пытался «спрятаться» в медицинском учреждении, куда он обратился с жалобами на здоровье. С его слов известно, что конфликт с потерпевшим произошел из-за того, что тот его назвал словом, оскорбительным для лица, отбывавшего наказание в местах лишения свободы.

В настоящее время ему предъявлено обвинение в убийстве и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.