Происшествия

В Пскове устанавливается личность мужчины, тело которого обнаружено 7 января в реке Великая

7 января в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в реке Великая в районе улицы Набат в Пскове тела мужчины.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, в настоящее время проводятся мероприятия по установлению личности пострадавшего.

На вид мужчине 35-40 лет, рост средний, телосложение худощавое. Был одет в свитер серого цвета, футболку с камуфляжным принтом цвета хаки, брюки спортивные темного цвета и сандалии.

Лицам, располагающим информацией о личности пострадавшего, необходимо обратиться в следственный отдел в Пскове по телефону: 290-627.