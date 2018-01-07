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Главный фигурант дела о выброшенной с балкона в пакете таксе в Великих Луках завел себе нового щенка

Главный фигурант уголовного дела о выброшенной с балкона таксе в Великих Луках завел себе нового щенка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили зоозащитники и волонтеры приюта для бездомных животных «Милый».

Как сообщалось, 11 ноября неизвестный с балкона третьего этажа дома на Октябрьском проспекте в Великих Луках выбросил пакет, в котором находилась собака. Таксу по кличке Рик доставили в приют для бездомных животных «Милый», где за жизнь собаки три недели боролись волонтеры и кинолог Наталья Левина. Через три недели пес умер на руках своей «второй мамы» Натальи.

Отделом дознания ОМВД России по городу Великие Луки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 «Жестокое обращение с животными» УК РФ. Как сообщила корреспонденту Псковской Ленты Новостей кинолог приюта Наталья Левина, на сегодняшний день дело находится в производстве. Следователь опрашивает свидетелей.

Все зоозащитники города ждут результатов расследования. Главный фигурант и подозреваемый в этом уголовном деле - бывший хозяин Рика, молодой человек 1993 года рождения. Соседи утверждают, что до трагедии хозяин Рика был замечен в неоднократном жестоком обращении со своим питомцем. Молодой человек не признает свою вину. Более того, со слов зоозащитников и волонтеров приюта, он уже завел себе нового щенка.