Происшествия

Великолучанин сломал жене челюсть в ходе ссоры

9 января в сводке ГОВД зафиксированы две драки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, за медицинской помощью обратилась 28-летняя девушка. Медики диагностировали ей закрытый перелом челюсти. Полицейские установили, что травмы ей причинил муж в ходе конфликта на улице Жукова.



Второй конфликт, который закончился рукоприкладством, произошел в деревне Жестки Великолукского района. Мужчину 1966 года рождения избил его сосед 1994 года рождения. С переломом носа гражданина доставили в Великолукскую горбольницу.