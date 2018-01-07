Происшествия

44 тысяч рублей лишилась псковичка, пытаясь продать гараж через интернет

Жительница Пскова лишилась денег, пытаясь продать гараж через интернет. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, псковичка разместила в Сети объявление о продаже гаража. На контакт с ней вышел неизвестный мужчина, который изъявил желание его приобрести и при этом предложил владелице перечислить предоплату. Но в итоге под разными предлогами он сумел выяснить реквизиты банковской карты псковички, а затем с ее карты были сняты 44 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования. Установлено, что номера телефонов, которыми пользовался злоумышленник, зарегистрированы в Москве и Московской области.