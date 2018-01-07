Происшествия

Женщина на похоронах отца обнаружила в гробу другого мужчину

В морге Санкт-Петербурга перепутали покойников и выдали родственникам не то тело. Об этом пишет «Фонтанка.ру».

Жительница Ломоносова Наталья Килимник во время церемонии прощания с умершим отцом заметила, что в гробу находится совсем другой человек. При этом в морге родственникам усопшего 78-летнего отставного полковника пришлось доказывать, что произошла ошибка.

Работники, перепутавшие тела заявили, что «смерть меняет людей до неузнаваемости» и предложили хоронить того, кого им выдали.

О несоответствии тела было доложено руководству Николаевской больницы. Поиск нужного покойника и переодевание заняли более двух часов.