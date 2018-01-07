Происшествия

В Пскове учащийся оставил без аккумулятора чужую машину

На территории Псковской области сотрудниками полиции раскрыт ряд краж. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в Пскове в период с 7 по 9 января из автомашины ВАЗ-21093, стоявшей у дома по улице Ипподромной, путем вскрытия водительской двери была совершена кража аккумулятора. В этом преступлении подозревается 17-летний учащийся, который в прошлом уже нарушал закон. Ведется проверка.

В Дедовичах в ночь на 9 января из дома по улице Партизанской путем отжатия оконной рамы был похищен ноутбук. Ущерб составил 12 тысяч рублей. Полицией по подозрению в данной краже задержан безработный, ранее судимый местный житель 1999 года рождения. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

А в поселке Локня вечером 8 января от магазина по улице Социалистической свободным доступом совершена кража велосипеда. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции по Локнянскому району, установлен гражданин, подозреваемый в совершении данного преступления. Это ранее судимый за кражу пенсионер, 1953 года рождения, проживающий в Локне.

В ходе обыска похищенный велосипед обнаружен и изъят. Ведется расследование.