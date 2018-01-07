Происшествия

30 детей эвакуировали из детсада №45 в Пскове из-за задымления

В 08.24 11 января поступило сообщение о задымлении в детском саду на улице Юбилейной, 54 в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на место были направлены пожарные. Выяснилось, что произошло короткое замыкание в распределительной коробке. Помощь пожарно-спасательных подразделений не потребовалась, задымление было ликвидировано до их прибытия.

Дети сначала были переведены в другую группу, а затем эвакуированы. Всего 30 человек. В 08.32 дети возвращены в группу.

Сейчас детский сад работает в штатном режиме. Последствия устраняются силами штатного электрика.