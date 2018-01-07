Происшествия

В Псковской области раскрыты несколько краж

Полицией установлены лица, подозреваемые в совершении хищений в ряде районов области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, так, в период с начала декабря 2017 года по 6 января текущего года из дома в деревне Большие Мильцы Печорского района свободным доступом была совершена кража пароварки, строительного степлера, бензопилы и удлинителя.

В данном преступлении подозревается местный житель 1957 года рождения. Часть похищенного имущества изъята. Возбуждено уголовное дело.

В Невеле в ночь на 8 января из квартиры дома по улице Пушкина свободным доступом совершена кража куртки, ботинок, а также серебряной цепочки с крестиком. Ущерб составил 9 тысяч рублей. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлена личность гражданина, подозреваемого в совершении данной кражи. Это – 39-летний безработный, ранее судимый невельчанин. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

А в Дедовичах днем 10 января из квартиры по улице Энергетиков свободным доступом похищена микроволновая печь. В этой краже подозревается учащийся 2000 года рождения. Похищенное изъято. Ведется проверка.