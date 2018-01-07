Происшествия

Неверно названный пин-код стоил жизни жителю Великих Лук

В Великих Луках перед судом предстанет мужчина по обвинению в совершении убийства пенсионера и других умышленных преступлений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, следственным отделом по г. Великие Луки завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя.

По версии следствия, 14 июля 2017 года в одном из частных домов в Великих Луках между гостями в ходе распития спиртных напитков произошла ссора из-за неверно названного держателем банковской карты пин-кода, которой предполагалось оплатить новую порцию алкоголя. Ударом кулака в голову обвиняемый повалил пожилого потерпевшего на пол, после чего до смерти забил его руками и ногами.

По «горячим следам» мужчина был задержан и заключен под стражу.

Кроме того, в ходе предварительного расследования следователи собрали доказательства причастности данного лица к совершению в декабре 2016 года вымогательства под надуманным предлогом у великолучанина 30 тысяч рублей и завладения мошенническим путем транспортным средством, которое предполагаемый злоумышленник обещал пенсионеру отремонтировать, а в итоге сдал на металлолом за 3 тысячи рублей.

Оказалось, что это не первый подобный эпизод в криминальной биографии предполагаемого злоумышленника. Выяснилось, что ранее подозреваемый отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. В июне прошлого года он был судим за совершение другого умышленного преступления против личности.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.