Происшествия

Разыскивается без вести пропавший житель города Печоры Эдуард Смирнов

Псковским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области устанавливается местонахождение потерявшего связь с родственниками 35-летнего жителя г. Печоры Эдуарда Смирнова, 27 сентября 1982 года рождения.

Приметы: на вид 35 лет, рост 175 см, телосложение худощавое.

Особые приметы: на левом плече татуировка в виде головы дракона, на правом - в виде головы ящерицы. На левом локте шрам длиной 7 см.

Лицам, располагающим сведениями об обстоятельствах исчезновения данного лица или о его местонахождении, необходимо сообщить в следственный отдел в г.Пскове по телефону: (8112) 290-634.