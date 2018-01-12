Происшествия

Колесо сгорело ночью в грузовике в Невеле

В 02.19 12 января поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля на улице Максима Горького в Невеле. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в автомашине Iveco 2012 года выпуска сгорело заднее левое колесо, три задних колеса повреждены огнем. Причиной пожара стала неисправность тормозной системы автомобиля. Для ликвидации пожара привлекались 1 единица техники, 3 человека.

В 20.53 11 января сгорело здание площадью 12 на 6 метров на улице Яна Залита в деревне Лавры в Печорском районе. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 6 человек.