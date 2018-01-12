Происшествия

«Сотрудник банка» лишил пожилую великолучанку почти 40 тысяч рублей

«Сотрудник банка» списал деньги с карты великолукского клиента. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города Великие Луки, 64-летняя великолучанка стала жертвой мошенника, который представился сотрудником банка. В результате потерпевшая лишилась 37 000 рублей.

Как установили сотрудники полиции, на мобильный телефон гражданки 8 января позвонил неизвестный, который сообщил, что является сотрудником службы безопасности банка, они производят обновление баз данных клиентов, и попросил женщину продиктовать свои персональные данные и реквизиты банковской карты.

Пенсионерка сделала то, о чем ее просили. Через некоторое время на его телефон стали приходить смс-сообщения о снятии денег. По данному факту возбуждено уголовное дело.