Происшествия

Мошенница вымогала деньги у пожилой великолучанки в соцсети

Мошенница вымогала деньги у пожилой великолучанки в социальной сети. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Великие Луки.

Установлено, что 11 января после 16.00 жительнице города на Ловати 1953 года рождения в социальной сети пришло сообщение от знакомой с просьбой одолжить ей пять тысяч рублей. Как пояснили в ведомстве, в тексте письма был указан и номер банковской карты для перевода.

Бдительная гражданка позвонила своей знакомой, та сообщила ей, что ее страницу взломали. После полученной информации пенсионерка обратилась в полицию. По данному факту проводится проверка.