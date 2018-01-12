Происшествия

На Рижском проспекте задержали псковича, который похитил из магазина спиртное

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, подозреваемого в краже из магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта - магазина на Рижском проспекте, поступил сигнал «Тревога».

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 48-летнего жителя Псковского района, который похитил из магазина спиртные напитки.

В ходе разбирательства установлено, что днем ранее из этой торговой точки, подозреваемый совершил хищение двух бутылок коньяка.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.