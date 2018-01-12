Происшествия

На АЗС в Великолукском районе волк напал на человека

В среду, 10 января, в Великолукском районе на одной из заправок волк выскочил из-за кустов и накинулся на человека, пишет газета «Курьеръ. Псков - Великие Луки» со ссылкой на одну из групп в соцсетях.

Автор этого поста захотел остаться анонимным. Впрочем, эту же новость косвенно подтвердил и другой пользователь сети из Великих Лук, утверждает издание.

«Волк несколько дней на газовую АЗС приходил, так что будьте осторожны и берегите себя, болен», - рассказал Олег В.

Оказалась, что данная проблема актуальна не только для Великолукского района, но уже и для самих Великих Лук.

«Второй день подряд в нашем районе улица Пескарева 19 гуляет волк, по детской площадке, - поделилась Людмила И. - Сначала нам говорили соседи, мы как то сомневались, но вчера с мужем видели сами волка с балкона. Муж пытался заснять видео, но было темно... на камере его не видно. Соседи обращались в милицию, но те прислали письмо, что никого не смогли найти и поймать». (Орфография и пунктуация сохранены - ред.).

На данный момент, отмечает издание, информация про нападение на человека официально не подтверждена.