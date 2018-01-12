Происшествия

Выходцев из стран Юго-Восточной Азии задержали на границе в Печорском районе

Очередная группа выходцев из стран Юго-Восточной Азии была задержана сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в Печорском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Рано утром, 12 января, в районе населенного пункта Трофимкино пограничный наряд задержал четырех иностранных граждан и сопровождающего их гражданина России, которые двигались в сторону государственной границы с целью ее незаконного пересечения. Успешное задержание осуществлено благодаря бдительному местному жителю, сообщившему пограничникам о замеченных им неизвестных азиатской внешности.

«Нарушители передвигались налегке, в стремлении как можно быстрее покинуть территорию Российской Федерации, но оставшиеся три километра до границы им преодолеть так и не удалось. Слаженные и профессиональные действия пограничников не оставили иностранцам ни малейшего шанса реализовать свой преступный замысел», - отметили в пресс-службе Управления.

На данный момент все злоумышленники задержаны на срок до 48 часов для проведения административно-процессуальных мероприятий и принятия решения о привлечении их к ответственности в соответствии с российским законодательством.

Добавим, 11 января Печорский районный суд решил участь 10 иностранных граждан, задержанных в начале этого года за попытку незаконного пересечения государственной границы в обход установленных пунктов пропуска. Иностранцы привлечены к административной ответственности с выдворением за пределы Российской Федерации.