Происшествия

В Пскове росгвардейцы задержали голодного любителя чужой одежды и парфюма

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже из магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на Рижском проспекте.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который похитил из торгового зала одежду, парфюмерию и продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.