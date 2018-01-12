Происшествия

Пожарную сигнализацию в ТРК «Акваполис» привел в действие неизвестный — МЧС

Возгорания в ТРК «Акваполис» не зафиксировано. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото из группы «Жесть по-псковски» социальной сети «ВКонтакте»

По данным ведомства, в здании сработала пожарная сигнализация в связи с тем, что неизвестный нажал на кнопку пожарной сигнализации (она располагается под стеклом - ред.). Администрация учреждения сообщила по телефону 01, что сигнал о пожаре был ложным. Тем не менее, подразделения МЧС выезжали на место.

Организованной эвакуации посетителей из здания не осуществлялось — многие псковичи, услышав пожарную сигнализацию, покинули «Акваполис» самостоятельно.

«Никакого возгорания в здании не было. А дым, который видели очевидцы со стороны улицы, - это пар от расположенных на втором этаже кафе», - пояснили в МЧС.