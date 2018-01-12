Происшествия

В псковском баре подрались женщины

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в причинении телесных повреждений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта – бара на Рижском проспекте, поступил сигнал «Тревога».

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 33-летнюю женщину, которая причинила телесные повреждения посетительнице бара, ударив ее бокалом в лицо.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции. Потерпевшая доставлена в медицинское учреждение.