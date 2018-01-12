Происшествия

Два человека погибли при пожаре в гдовском поселке Ямм

12 января в 17.26 в поселке Ямм Гдовского района сгорел жилой дом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на месте пожара обнаружены погибшими мужчина 1960 года рождения и женщина 1968 года рождения.

Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем погибшего мужчины. Спасены соседний жилой дом и автомобиль.

По этой же причине сгорел жилой дом в 19.20 13 января в деревне Климово Пыталовского района. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.