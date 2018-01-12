Происшествия

«Пежо» подожгли в ночь на воскресенье в псковской деревне Хотицы

В 05.13 14 января поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля в деревне Хотицы в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в «Пежо 307» выгорел моторный отсек по всей площади.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек.

В 15.40 14 января произошел пожар в автомобиле «Пежо Партнер» на улице Леона Поземского в городе Пскове. Выгорел моторный отсек на площади 1 квадратный метр. Предварительно, причиной пожара стала разгерметизация топливной системы. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек.

В 19.33 14 января поступило сообщение о возгорании в автомобиле на улице Льнозаводской в поселке Пушкинские Горы. В «Фиат Мареа» огнем поврежден моторный отсек на площади 1,5 кв. метра. Пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки в моторном отсеке. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 8 человек.