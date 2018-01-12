Происшествия

Из-за короткого замыкания погиб пенсионер в Красногородском районе

В 03.14 14 января сгорел жилой дом в деревне Дорохи в Красногородском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, обнаружен погибшим хозяин дома - пенсионер. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание проводки внутри дома. Спасен жилой дом и 6 надворных построек.

В 08.17 14 января поступило сообщение о возгорании в строительном вагончике на улице Свердлова в городе Пскове. В вагончике огнем повреждена стена на площади 4 квадратных метра. Причиной пожара стало короткое замыкание в удлинителе. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек.

Два жилых дома сгорели из-за короткого замыкания электропроводки: в 10.50 14 января в деревне Заречье Стругокрасненского района и в 18.10 14 января в деревне Екименки Пыталовского района.