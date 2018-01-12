Происшествия

В Великих Луках обокрали 12-летнего подростка

12 января в Великих Луках обокрали юного горожанина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМВД России по городу Великие Луки, днем мальчик 2005 года рождения гулял во дворе. Пока юноша был занят на детской площадке, из его рюкзака, который он оставил на скамейке, украли мобильный телефон.

Ущерб составил 8000 рублей. О краже в полицию сообщил отец мальчика, мужчина 1971 года рождения. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую, ей оказалась местная жительница 1995 года рождения ранее уже судима за кражу. По данному факту проводится проверка.