Происшествия

За минувшие выходные три пожара в Псковской области произошли из-за неправильной эксплуатации печей

За минувшие выходные, 13-14 января, три пожара в Псковской области произошли из-за неправильной эксплуатации печного оборудования.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 10.26 14 января из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи сгорела баня в деревне Пыталовские Хутора в Пыталовском районе.

Еще одна баня сгорела в 03.00 14 января в деревне Наумово Куньинского района из-за перекала печи.

В 13.03 13 января поступило сообщение о возгорании в бане на улице Куприна в г. Пскове. В бане выгорело парилка на площади 8 кв. метров. Пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве печного отопления. От огня спасены дом и баня.