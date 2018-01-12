Происшествия

Сосед незаконно снял с карты великолучанина 38 тысяч рублей

В период времени со 2 по 4 января с карты жителя Великолукского района незаконно сняли деньги. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в городской полиции. Полицейские установили, что в этот промежуток времени с карты гражданина 1988 года рождения сняли 38 000 рублей.

Стражи порядка установили того, кто это сделал. Им оказался сосед потерпевшего - мужчина 1980 года рождения. В период новогодних праздников подозреваемый неоднократно расплачивался картой потерпевшего в магазине, затем он решил воспользоваться ей в своих интересах.

По данному факту ОМВД России по городу Великие Луки проводит проверку.