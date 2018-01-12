Происшествия

20-летнюю воровку, укравшую из магазина одежду и парфюм, задержали росгвардейцы в Пскове

В Пскове задержана гражданка, подозреваемая в совершении кражи. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на Рижском проспекте. Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 20-летнюю гражданку, которая похитила из торгового зала одежду и парфюмерию.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.