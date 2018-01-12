Происшествия

Из-за неосторожного обращения с огнем за сутки в Псковской области произошло 2 пожара с погибшими

Неосторожное обращение с огнем стало причиной двух пожаров 15 января, в которых погибли люди, в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 05.34 15 января в жилом доме на улице Германа в г. Порхове выгорела кухня по всей площади. Хозяйка дома - женщина 1957 года рождения - обнаружена погибшей. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем погибшей. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек.

В 12.44 поступило сообщение о возгорании жилого дома на две семьи на улице Кутузова в г. Невеле. Огнем повреждена кровля по всей площади, в одной из квартир повреждена комната по всей площади, в пристройке - кровля по всей площади. Обнаружен погибшим мужчина, личность которого устанавливается. Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем погибшим. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 7 человек.