Происшествия

ВАЗ сгорел в гараже на проспекте Ленина в Великих Луках

В 11.56 15 января поступило сообщение о возгорании автомобиля в гараже на проспекте Ленина в г. Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в гараже огнем поврежден утеплитель ворот, закопчен потолок, в автомашине ВАЗ-21150 выгорел салон по всей площади, повреждено лакокрасочное покрытие по всей площади, сгорели пластиковые детали в моторном отсеке. Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Спасены гараж и 3 автомобиля. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек.

В 16.02 15 января в бане на улице Ленина в п. Плюсса сгорели кровля и потолочные перекрытия. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 4 человека.

В 16.28 15 января в бане на улице Р. Люксембург в г. Невеле огнем повреждены стена и потолочные перекрытия. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в бане. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.