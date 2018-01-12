Происшествия

Псковским полицейским пришлось прострелить колеса, чтобы остановить пьяного лихача

В областном центре 16 января 2018 года около 4 часов 20 минут нарядом ДПС отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову у дома №24в по Ленинградскому шоссе была предпринята попытка остановки автомашины «ВАЗ-21130». Однако, водитель, проигнорировав законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства, попытался скрыться.

Инспекторами ДПС было организовано преследование автомобиля правонарушителя. На неоднократные требования об остановке, подаваемые с помощью проблесковых маяков красного и синего цвета, а также громкоговорящего устройства, водитель не реагировал. Преследование проходило по Ленинградскому шоссе. Водитель «ВАЗа» двигался на высокой скорости, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения.

Стражи порядка в соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона № 3 от 07.02.2011 «О полиции» приняли решение о применении табельного оружия для остановки транспортного средства. Инспектором ДПС были произведены предупредительный выстрел и выстрел по колесам преследуемой автомашины.

На 281-ом километре трассы Санкт-Петербург - Невель машина была задержана. Водитель, молодой человек, 1992 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении данного гражданина инспекторами ДПС были возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена частью 3 статьи 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления), частью 2 статьи 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства), частью 1 статьи 12.3 КоАП РФ. «ВАЗ» помещен на специализированную стоянку.