Происшествия

В Пскове на ул. Поземского горел жилой дом

16 января в 13.20 в Пскове на ул. Леона Поземского произошел пожар в жилом доме. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на 1 этаже дома в комнате огнем повреждена стена на площади 4 кв. метра, помещение закопчено по всей площади. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 05.01 16 января в великолукском СНТ «Вскувица» в бане сгорела кровля по всей площади, помещение выгорело изнутри. Причиной пожара, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 06.25 в Пушкинских Горах на ул. Ермолаева в жилом доме на две семьи сгорела кровля по всей площади. Одна из комнат закопчена по всей площади, другая выгорела изнутри по всей площади. Предположительная причина - аварийный режим электропроводки. Спасен соседний жилой дом.

В 07.28 в деревне Ржевки Псковского района в жилом доме сгорела кровля, здание выгорело изнутри по всей площади. Причиной пожара, по предварительным данным, стал аварийный режим работы печного оборудования.