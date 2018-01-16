Происшествия

Алкоголь, парфюм и продукты украл мужчина из магазина на Рижском проспекте в Пскове

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали гражданина, подозреваемого в краже из магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на Рижском проспекте.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который похитил из торгового зала алкогольные напитки, парфюмерию и продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.