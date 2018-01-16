Происшествия

Псковский областной суд начинает слушание по уголовному делу жителя Бежаниц, который изнасиловал и задушил незнакомку

18 января Псковский областной суд начинает слушание по уголовному делу в отношении неработающего, ранее судимого 31-летнего жителя поселка Бежаницы П., которому предъявлено обвинение в убийстве, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-атташе Псковского областного суда Юлия Пронь.

Как следует из обвинительного заключения, 19 декабря 2016 года в дневное время П., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в безлюдном месте поселка Бежаницы напал на незнакомую женщину, следовавшую в одну из близлежащих деревень.

Насильно отведя ее в находящийся неподалеку лесной массив, злоумышленник избил потерпевшую, а затем изнасиловал и совершил иные действия сексуального характера, после чего задушил, желая таким образом избежать ответственности за содеянное.

Уголовное дело будет рассмотрено в закрытом судебном заседании.