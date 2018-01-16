Происшествия

Пистолет-пулемет изъяли у великолукского слесаря

Сотрудники МО МВД России «Невельский» обнаружили и изъяли у 28-летнего мужчины пистолет-пулемет времен войны. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе дознания установлено, что этот житель Великих Лук, находясь у своих родственников в деревне Опухлики Невельского района, в гараже собрал пистолет-пулемет ППШ. Для этого мужчина, работающий слесарем в городе на Ловати, использовал части оружия, обнаруженные им при раскопках в местах боев времен Великой Отечественной войны.

Он изготовил самодельный приклад к этому автомату, а также внес изменения в его конструкцию. При обыске у подозреваемого кроме пистолета-пулемета стражами порядка были изъяты оружейные детали и порох. Проведенной экспертизой данный пистолет-пулемет признан огнестрельным оружием.

В отношении гражданина возбуждены уголовные дела за незаконные изготовление и хранение оружия. Проводится расследование.